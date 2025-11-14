VIDEO: 'आप विजयोत्सव की तैयारी कीजिए...', जब पीएम मोदी ने की थी एनडीए की भारी जीत की भविष्यवाणी
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है, जिसमें एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एनडीए की सबसे बड़ी जीत का दावा किया था। शुरुआती रुझानों में एनडीए 206 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन 30 सीटों पर।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। बिहार से सामने आए रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलती नजर आ रही है। इस चुनाव में महागठबंधन की करारी शिकस्त होती दिख रही है।
इस बीच पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी कहते दिख रहे हैं कि एनडीए बिहार में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा।
पीएम मोदी कहा- सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा एनडीए
वायरल वीडियो में पीएम मोदी को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए इस साल बिहार में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करेगा। 14 नवंबर को विजयोत्सव की तैयारी कीजिए।
One man predicted the scale of victory which no pollster could!#NDASweepsBihar#IndiaWithModi#ModiHaiTohMumkinHai pic.twitter.com/IKmvIk4wxJ— Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) November 14, 2025
बता दें कि पीएम मोदी यह बात बिहार विधानसभा चुनावों से पहले अपनी कई राजनीतिक रैली में से एक में कही थी। बता दें कि आज पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में इस ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
शुरुआती रुझानों में एनडीए को प्रचंड जीत
बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए 206 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं, महागठबंधन 30 सीटों पर आगे चल रहा है। बता दें कि साल 2010 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 206 सीटों पर विजय हासिल की थी। जिसमें जेडी(यू) ने 115 और भाजपा ने 91 सीटें जीती थीं।
