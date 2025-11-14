VIDEO: 'आप विजयोत्सव की तैयारी कीजिए...', जब पीएम मोदी ने की थी एनडीए की भारी जीत की भविष्यवाणी

बता दें कि पीएम मोदी यह बात बिहार विधानसभा चुनावों से पहले अपनी कई राजनीतिक रैली में से एक में कही थी। बता दें कि आज पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में इस ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

शुरुआती रुझानों में एनडीए को प्रचंड जीत

बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए 206 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं, महागठबंधन 30 सीटों पर आगे चल रहा है। बता दें कि साल 2010 के विधानसभा चुनावों में एनडीए ने 206 सीटों पर विजय हासिल की थी। जिसमें जेडी(यू) ने 115 और भाजपा ने 91 सीटें जीती थीं।