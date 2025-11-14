Language
    Bihar Chunav: जंगलराज और तुष्टिकरण करने वालों को नहीं मिलेगा मौका... बिहार चुनाव नतीजों पर बोले अमित शाह

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:03 PM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव नतीजों पर कहा कि जनता ने जंगलराज और तुष्टिकरण की राजनीति को नकार दिया है। उन्होंने भाजपा की जीत का श्रेय मोदी सरकार की नीतियों और राज्य सरकार के विकास कार्यों को दिया। शाह ने विपक्ष पर जाति और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया और बिहार के विकास का वादा किया।

    अमित शाह की नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA अप्रत्याशित जीत की ओर आगे बढ़ रही है। इस प्रचंड जीत पर गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई है।

    शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर लिखा, 'बिहार की जनता ने चुनावों में जो प्रचंड जनादेश दिया है, वह बिहार में विकास के लिए एनडीए की प्रतिबद्ध सेवा पर उनकी मुहर है।'

    उन्होंने आगे लिखा, 'यह हर उस बिहारवासी की जीत है जो विकसित बिहार में विश्वास रखता है। जंगलराज और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को जनता का शोषण करने का मौका नहीं मिलेगा। आज जनता अपना जनादेश केवल और केवल परफॉरमेंस की राजनीति के आधार पर देती है।

    मैं बिहार की जनता, विशेषकर हमारी माताओं और बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने आशा और विश्वास के साथ NDA को जो जनादेश दिया है, उसे मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार और भी अधिक समर्पण के साथ पूरा करेगी।'

    बिहार चुनाव में प्रचंड जीत की ओर NDA 

    बता दें चुनाव आयोग के अभी तक के रुझानों के अनुसार एनडीए को बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 200 से अधिक सीटें मिलती दिखाई दे रही है। रुझानों से संकेत मिलता है कि पार्टी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने की राह पर है।

    रुझानों में NDA ने बिहार में 200 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें भाजपा 95 सीटों पर, जेडीयू 84 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 20 सीटों पर आगे चल रही है।