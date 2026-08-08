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    क्या बिहार के भभुआ रोड स्टेशन का नाम बदलकर मां मुंडेश्वरी धाम किया जाएगा? अश्विनी वैष्णव ने किया क्लियर

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 12:03 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेल मंत्रालय को भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां मुंडेश्वरी धाम करने का कोई प्रस्ताव गृह ...और पढ़ें

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।

    HighLights

    1. भभुआ रोड स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव नहीं मिला।

    2. रेल मंत्रालय को गृह मंत्रालय से कोई राय नहीं मिली।

    3. रेलवे स्टेशन नाम बदलने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि रेल मंत्रालय को गृह मंत्रालय से बिहार में भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां मुंडेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन करने के बारे में कोई प्रस्ताव या राय नहीं मिली है।

    भाजपा सांसद शिवेश कुमार ने यह जानना चाहा था कि क्या बिहार के कैमूर जिले में स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम, एक मशहूर प्राचीन धार्मिक स्थल के नाम पर 'मां मुंडेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन' करने का कोई प्रस्ताव मिला है।

    रेल मंत्रालय ने साफ किया रुख

    रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि अभी तक, गृह मंत्रालय से भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए रेल मंत्रालय की राय या विचार मांगने वाला कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, "मौजूदा गाइडलाइंस के अनुसार, गृह मंत्रालय ही भारतीय रेलवे में किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी देने वाला सक्षम अधिकारी है।

    वहीं, वैष्णव ने देश भर के रेलवे स्टेशनों के एसेट मोनेटाइजेशन के संबंध में भाजपा सांसद दिलीप रे द्वारा उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप माडल के तहत विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए शुरुआती बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए इसके लिए दोबारा बोली आमंत्रित की गई है।

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