मध्य प्रदेश की डेढ़ वर्षीय धृति शुक्ला ने योग में बनाया विश्व कीर्तिमान, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के कोलार क्षेत्र की डेढ़ वर्षीय बालिका धृति शुक्ला ने अपनी अद्भुत शारीरिक लचक और योग क्षमता से भोपाल का नाम रोशन किया है। अंतरराष्ट्रीय संस्था बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड ने उसे यंगेस्ट चाइल्ड टू डेमोंस्ट्रेट मल्टीपल योग आसन एंड फ्लेक्सिबिलिटी पोज के खिताब से सम्मानित किया है।

डेढ़ वर्षिय बालिका का कमाल गौर करने वाली बात यह है कि इतनी कम उम्र में कठिन योगासनों का सहज प्रदर्शन कर धृति ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। यह सफलता साबित करती है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती।