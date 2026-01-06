भोपाल रेल मंडल में महिला कोच की बढ़ेगी निगरानी, सुरक्षा के लिए बनेगी खास टीम; नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। ट्रेनों के महिला कोच में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पहली बार एक स्पेशल टीम बनाई जा रही है, जो अगले महीने से अभियान के तौर पर काम शुरू करेगी। नियम तोड़ने पर 300 रुपयेसे लेकर 500 तक जुर्माना लगाया जाएगा।

यह फैसला लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया है। भोपाल रेल मंडल और मध्यप्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेनों में पुरुष यात्रियों के महिला कोच में सफर करने के मामले सामने आए थे। रेलवे प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा मुद्दा मानते हुए यह कदम उठाया है।

जनवरी में बनेगी टीम, फरवरी से शुरू होगा अभियान इस विशेष टीम में रेल मंडल, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और शासकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवान शामिल होंगे। टीम का गठन जनवरी के अंत तक कर लिया जाएगा और फरवरी से इसे अभियान के रूप में लागू किया जाएगा। टीम न सिर्फ ट्रेनों के महिला कोच में जांच करेगी, बल्कि प्लेटफॉर्म और प्रमुख स्टेशनों पर भी महिला यात्रियों की सुरक्षा पर नजर रखेगी। उद्देश्य है कि महिलाएं बिना डर और असुविधा के यात्रा कर सकें।

नियम तोड़ने वालों पर लगेगा जुर्माना भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यह विशेष ड्राइव महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश करने पर रेलवे अधिनियम के तहत जुर्माना, चेतावनी या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अब तक कई मामलों में मौके पर ही जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था या चेतावनी दी जाती थी, लेकिन अब इसे नियमित अभियान बनाया जा रहा है ताकि महिला कोच में अवैध प्रवेश पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

हाल के मामले और जुर्माने के आंकड़े 15 सितंबर 2025 को पंजाब मेल के महिला कोच में सफर करते हुए रामप्रवेश सिंह को पकड़ा गया, जिस पर 500 रुपयेका जुर्माना लगाया गया। इसी तरह 11 दिसंबर 2025 को पुष्पक एक्सप्रेस में भोपाल से इटारसी के बीच छन्नूलाल राय महिला कोच में यात्रा करते मिले। इमरजेंसी का हवाला देने पर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया।