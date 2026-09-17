बेंगलुरु में बिजली कटौती का अलर्ट, यलहंका में आज 9 घंटे का ब्लैकआउट; BESCOM ने जारी किए निर्देश

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। गुरुवार, 17 सितंबर को बेंगलुरु के यलहंका इलाके के कई हिस्सों में बिजली कटौती रहेगी। यह कटौती यलहंका 66/11 kV सबस्टेशन पर कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPTCL) द्वारा किए जा रहे इमरजेंसी मेंटेनेंस के काम की वजह से हो रही है।

बिजली कटौती का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है, जिसका मतलब है कि कुछ इलाकों में नौ घंटे तक बिजली नहीं रहेगी। इस कटौती का असर हेब्बल और यलहंका सब-डिविजन के कुछ हिस्सों पर पड़ेगा। रिपोर्टों के अनुसार, 50 से ज्यादा इलाकों पर इसका असर पड़ सकता है।

यलहंका के कई इलाकों में 18 सितंबर को बिजली कटौती का अलग शेड्यूल भी बताया गया है। हालांकि, 18 सितंबर के शेड्यूल पर भरोसा करने से पहले निवासियों को BESCOM का लेटेस्ट अपडेट देख लेना चाहिए, क्योंकि उपलब्ध लिस्टिंग पूरी तरह से एक जैसी नहीं हैं।

यलहंका के इन इलाकों में बिजली कटौती 17 सितंबर को बिजली कटौती 66/11 kV येलाहंका सबस्टेशन पर इमरजेंसी काम की वजह से होगी। BESCOM की लिस्ट के अनुसार, हेब्बल और येलाहंका सब-डिविजन के इलाके प्रभावित होंगे और बिजली सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी।

बिजली सप्लाई प्रभावित होने वाले क्षेत्र क्रमांक स्थान 1 यलहंका न्यू टाउन 2 अल्लालसांद्रा 3 शारदानगर 4 कोगिलु 5 BB रोड 6 बालकर क्रॉस 7 वेंकटालु 8 कट्टीगेनाहल्ली 9 पालनाहल्ली 10 द्वारका नगर 11 RMZ गैलेरिया 12 डिफेंस लेआउट 13 HMT लेआउट 14 BEL छठा ब्लॉक 15 अत्तूर लेआउट 16 तिरुमाला नगर 17 अक्षयनगर 18 दोड्डाबेट्टाहल्ली 19 चिक्काबेट्टाहल्ली 20 आदित्यनगर 21 MS पाल्य 22 बेस्ट काउंटी 23 विजयलक्ष्मी लेआउट 24 साईं नगर 1 और 2 25 हव्यक नगर और आस-पास के इलाके 18 सितंबर को बिजली कटौती 18 सितंबर को यलहंका में बिजली कटौती की खबरें आई हैं। यह कटौती 66/11 kV यलहंका सबस्टेशन पर इमरजेंसी मेंटेनेंस के काम की वजह से होगी। बताए गए शेड्यूल में शामिल क्षेत्र क्रमांक स्थान 1 यलहंका न्यू टाउन 2 अल्लालसांद्रा 3 कोगिलु 4 बागलूर क्रॉस 5 कट्टीगेनाहल्ली 6 पूर्वांकरा RMZ गैलेरिया 7 डिफेंस लेआउट 8 HMT लेआउट 9 अत्तूर 10 दोड्डाबेट्टाहल्ली 11 चिक्काबेट्टाहल्ली 12 MS पाल्य 13 साईं नगर 14 हव्यकनगर 15 आस-पास के इलाके हालांकि, BESCOM की ओर से कोई ताजा जानकारी मिलने तक 18 सितंबर की जानकारी को सावधानी से देखना चाहिए। इसलिए, जो लोग शुक्रवार के लिए योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कोई भी इंतजाम करने से पहले BESCOM का ताजा अपडेट देख लें। BESCOM की गाइडलाइन मोबाइल फोन और दूसरे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज कर लें।

यह पक्का कर लें कि इनवर्टर चार्ज हों और इस्तेमाल के लिए तैयार हों।

बिजली जाने के तय समय से पहले पानी की मोटर का काम पूरा कर लें।

बिजली जाने की संभावना को ध्यान में रखकर रोज़ाना के कामों की योजना बनाएं।

जरूरी बिजली के उपकरणों और घर की ज़रूरतों के लिए इंतजाम कर लें। लोगों से कहा गया है कि वे बिजली जाने के दौरान होने वाली परेशानी को कम करने के लिए पानी से जुड़े काम और दूसरे जरूरी काम सुबह 9 बजे से पहले पूरे कर लें।