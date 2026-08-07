बेंगलुरु में SIR के बाद आधे से ज्यादा मतदाताओं के कट सकते हैं नाम

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक में चल रहे मतदाता सूचियों के एसआईआर के दौरान सबसे बड़ी चिंता के रूप में उभरा है। घर-घर जाकर किए जा रहे सर्वेक्षण में शहर के लगभग आधे मतदाता एएसडीडीओ यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट, मृत और अन्य श्रेणी में आ गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बेंगलुरु शहरी जिले में 40.21 लाख मतदाता हैं और केवल 55.39% गणना फॉर्म ही सफलतापूर्वक डिजिटाइज किए जा सके हैं। शेष 44.61% यानी 17.93 लाख मतदाता एएसडीडीओ या असंघटित श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं।

बीबीएमपी के विभिन्न जोनों में स्थिति तीनों बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) जोनों में यह आंकड़े और भी अधिक हैं। बीबीएमपी दक्षिण में राज्य में सबसे अधिक ऐसे मतदाताओं का अनुपात दर्ज किया गया है, जहां 51.18% यानी 10.97 लाख मतदाता एएसडीडीओ या असंघटित के रूप में चिह्नित हैं।

इसी तरह, बीबीएमपी मध्य में 47.85% यानी 9.04 लाख मतदाता और बीबीएमपी उत्तर में 46.95% यानी 10.95 लाख मतदाता इन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। बेंगलुरु के शहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 48.9 लाख से अधिक मतदाताओं को मौजूदा गणना प्रक्रिया के दौरान चिह्नित किया गया है, जो 19.93% के राज्य के औसत से काफी अधिक है। क्या नाम हमेशा के लिए कट जाएंगे? चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एएसडीडीओ श्रेणी में चिह्नित होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम अपने आप हट जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लिकेट, मृत या अन्य के रूप में वर्गीकृत मतदाताओं को सुधार या बहाली की मांग करने का अवसर मिलेगा।

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बूथ लेवल अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 8 अगस्त तक किसी भी गलत एएसडीडीओ मार्किंग को सुधार सकते हैं, जब घर-घर जाकर गणना और डिजिटलीकरण का काम समाप्त होगा। राज्य भर में क्या है स्थिति? पूरे कर्नाटक राज्य में 5.54 करोड़ मतदाता हैं। बूथ लेवल अधिकारियों को 100% गणना फॉर्म मुद्रित कर वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से 99.99% को डिजिटाइज या चिह्नित किया जा चुका है, जबकि 19.93% यानी 1.1 करोड़ मतदाता वर्तमान में एएसडीडीओ/असंगठित श्रेणी में वर्गीकृत हैं।

कर्नाटक में चिह्नित मतदाताओं का सबसे बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं 66.43 लाख का है, इसके बाद मृत 16.32 लाख, लापता या अनुपस्थित 16.12 लाख, पहले से ही कहीं और नामांकित 6.93 लाख और अन्य 4.67 लाख शामिल हैं।