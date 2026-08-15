बेंगलुरु में पति ने अपनी टेक प्रोफेशनल पत्नी को मारा, फिर कर ली खुदखुशी

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी को मारा-पीटी और उसकी दम घोंट दिया और फिर खुदकुशी कर ली।

इस जोड़े की पहचान सिविल इंजीनियर सुमंत जैन और उनकी पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद्मावती के तौर पर हुई है। दोनों के बीच बहस हुई थी, जो बाद में हिंसक हो गई। बुधवार रात बेंगलुरु में पति-पत्नी के बीच हुई बहस ने ऐसी शक्ल ले ली कि सुबह तक दोनों की मौत हो गई।

पहले पत्नी को मारा फिर खुदकुशी कर ली झगड़े के दौरान, सुमंत ने कथित तौर पर पद्मावती के चेहरे पर मारा और फिर तकिए से उसका दम घोंट दिया। जब उसने उसे जगाने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि उसकी सांसे रुक चुकी थीं। सुमंत ने घबराकर अपनी मां को फोन किया और उन्हें घटना के बारे में बताया, साथ ही एक मैसेज भी दिया।

पंखे से लटका मिला सुमंत का शव जब उनकी मां ने मैसेज देखा, तो उन्होंने तुरंत मकाम मालिक से संपर्क किया। जब घर खोला गया, तो सुमंत हॉल में छत के पंखे से लटका हुआ मिला। पद्मावती भी मृत पाई गईं।