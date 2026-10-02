बेंगलुरु: 'बेटा चाहिए तो दो 90 लाख', युवक ने खुद की किडनैपिंग करा पिता से मांगी फिरौती

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। एक कारोबारी ने अपने पिता को धोखा देने और अपने कर्ज चुकाने को 90 लाख रुपये की फिरौती मांगने के लिए अपने दो दोस्तों की मदद से अपना अपहरण कराया। इस घटना में शामिल उसके दो दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि तकनीकी निगरानी की मदद से पुलिस ने मनीष को हसन जिले के बेलूर में ट्रेस किया, जहां वह एक अक्टूबर की सुबह एक घर में ठहरा। मनीष ने 29 सितंबर की रात अपने घर से बेंगलुरु छोड़ते समय अपने माता-पिता को बताया कि वह कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए गडग जा रहा है।

हालांकि, जब उन्हें मनीष से कोई खबर नहीं मिली, तो 30 सितंबर की सुबह 8:30 बजे उनके फोन पर वाट्सएप काल आई। काल करने वाले ने उन्हें बताया कि उनका बेटा अपहरणकर्ताओं के हाथों में है और उसे तभी छोड़ा जाएगा जब वे 90 लाख रुपये की फिरौती देंगे।