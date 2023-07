Opposition Meet: 'द अनस्टेबल PM कैंडिडेट', नीतीश के खिलाफ बेंगलुरु की सड़कों पर लगे बैनर; पुलिस ने हटाया

कर्नाटक, एजेंसी। Poster of Nitish Kumar: बेंगलुरु की सड़कों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए। ये सभी बैनर बेंगलुरु के चालुक्य सर्कल, विंडसर मैनर ब्रिज और हेब्बाल के पास एयरपोर्ट रोड पर लगाए गए है।

हालांकि, चालुक्य सर्कल से पुलिस कर्मियों ने बैनर हटा दिए है। संयुक्त विपक्ष की बैठक के दूसरे दिन से पहले पूरे बेंगलुरु में इस स्थान सहित कई स्थानों पर नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले पोस्टर और बैनर लगाए गए थे।

इन पोस्टर में भागलपुर ब्रिज के दोनों बार गिरने की तारीख का जिक्र किया गया है। बता दें, पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद अब बेंगलुरु में दूसरी बैठक हो रही है। इस बैठक में बिहार के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बैठक में लगभग दो दर्जन विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही हैं।

#UPDATE | Karnataka | Police personnel remove banners from Bengaluru's Chalukya Circle. Posters and banners targetting Bihar CM Nitish Kumar were put up at several locations, including this spot, across Bengaluru ahead of the second day of the joint Opposition meeting. pic.twitter.com/GzIg4JdhRu