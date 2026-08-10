नशे के खिलाफ कार्रवाई में विदेशी सहित 39 गिरफ्तार, 55 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आठ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। उनके पास से करीब 55.80 करोड़ रुपये की कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए गए।

बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने कहा कि मिशन राइज के तहत बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और केरल से 55 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के ड्रग्स जब्त किए गए। जब्त पदार्थों में एमडीएमए, हाइड्रो गांजा, कोकेन और गांजा शामिल हैं। इस आपरेशन में 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें आठ विदेशी, दूसरे राज्यों के 21 लोग और 10 स्थानीय लोग शामिल हैं। यह शहर की पुलिस की 16 यूनिट्स द्वारा चलाया गया बड़ा आपरेशन है।

पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि वे विदेश, दूसरे राज्यों और कर्नाटक के ही अज्ञात सप्लायरों से कम कीमत पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थ खरीदते थे और मुनाफा कमाने के लिए उन्हें आम लोगों और कालेज छात्रों को अधिक कीमत पर बेचते थे।

जब्त नशीले पदार्थों में 21 किलो 641 ग्राम एमडीएमए, 738 ग्राम कोकेन, चार किलो 493 ग्राम हाइड्रो गांजा, 184 किलो 625 ग्राम गांजा, एक किलो 65 ग्राम अफीम शामिल थे। इसके अलावा 17 लाख रुपये नकद, 22 मोबाइल फोन और पांच दो-पहिया वाहन भी जब्त किए गए। आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन अज्ञात लोगों का पता लगाने और पकड़ने की कोशिशें जारी हैं, जिन्होंने आरोपितों को नशीले पदार्थ सप्लाई किए थे।

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