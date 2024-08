ऑटो ड्राइवर ने ग्राहक से मांगे ज्यादा पैसे, नहीं मानी बात तो की बदमतीजी; कंपनी ने किया सस्पेंड

कुमार ने एक्स पर आगे कहा, "ड्राइवर ने उनके सामने मुझे धमकी देना जारी रखा कि अगर मैंने तस्वीरें या क्लिप नहीं हटाई तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह अब मेरे कार्यालय का पता जानता है क्योंकि उसने मुझे वहीं से पिक किया था और मेरे कहने के बाद भी पुलिस ने ऑटो ड्राइवर पर कोई एक्शन नहीं लिया, और मुझसे कहा कि अगर कुछ और होता है तो उन्हें कॉल करूं।''

I had a terrible experience today with an @Olacabs auto. I booked a ride from Brookfield to Kormangala with a stop at Mahadevpura. The app quoted ₹292, but when I reached my destination, the driver demanded ₹455. He insisted the app was wrong and threatened to hold me until I… pic.twitter.com/QZ7GkpoZoJ