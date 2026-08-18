बेंगलुरु में 34 वर्षीय व्यक्ति और उसके 4 साल के बच्चे की मौत, सास ने बहू पर लगाया हत्या का आरोप

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। उत्तरी बेंगलुरु के चिक्काबनावारा इलाके में सोमवार को एक 34 वर्षीय व्यक्ति और उसका चार वर्षीय बेटा अपने आवास के अंदर मृत पाए गए। पुलिस ने व्यक्ति की मां की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया है।

यह घटना गुट्टे बसवेश्वर नगर में 9वें क्रॉस के एक घर से सामने आई, जहां अभिनंदन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी हरिनी और अपने चार साल के बेटे के साथ रहता था। चिक्काबनावरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आशंका है कि दिन दोनों की मौत 16 अगस्त की रात 10 बजे से 17 अगस्त की सुबह 6 बजे के बीच हुई है।

अभिनंदन की मां ने क्या बताया? शिकायतकर्ता भाग्यम्मा (अभिनंदन की मां) ने पुलिस को बताया कि उन्हें सुबह करीब 6:30 बजे एक रिश्तेदार का फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे और पोते घर पर मृत पाए गए हैं। वह सुबह करीब 9:15 बजे घर पहुंचीं और कथित तौर पर अभिनंदन को चेहरे और अंगों पर चोटों और सिर से खून बहने की हालत में पाया। उनके पास चार साल का बच्चा मृत अवस्था में मिला।

सास ने जताया अपनी बहू पर शक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बच्चे का गला घोंटकर हत्या की गई थी। भाग्यम्मा ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे और पोते की हत्या उनकी बहू हरिणी के कथित एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (विवाह-बाहर संबंध) के कारण की गई हो सकती है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि हरिणी कथित तौर पर लगभग एक साल पहले विनय नाम के एक व्यक्ति के साथ चली गई थी और करीब दो महीने बाद लौट आई थी, जिसके बाद वह अभिनंदन के साथ रहने लगी थी।