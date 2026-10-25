जिसे हार्ट अटैक समझा गया, वह निकला मर्डर... बेंगलुरु में वकील की मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ऑटो के किराए को लेकर हुआ एक मामूली विवाद 43 वर्षीय वकील की मौत की वजह बन गया।

अब इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआत में जिसे दिल का दौरा समझकर नजरअंदाज किया जा रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वह एक हत्या का मामला बन गया है।

किराए को लेकर शुरू हुआ था विवाद

बता दें कि मृतक वकील की पहचान केंगेगुंटे निवाली 43 वर्षीय श्री राम के रूप में हुई है। 9 अक्टूबर की सुबह उन्होंने मगादी रोड के गोलरहट्टी इलाके में एक ऑटो बुक करने के लिए ऑटो चालक पृथ्वीराज अप्पाजीगोवड़ा से बात की थी। लेकिन किराए को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, श्री राम ने ज्यादा किराया देने से इनकार कर दिया और यह कहकर आगे बढ़ गए कि वे दूसरा ऑटो पकड़ लेंगे। इस बात से गुस्साए ऑटो चालक पृथ्वीराज ने उनका पीछा किया और उन पर हमला कर दिया।

ऑटो चालक ने श्री राम को दिया धक्का सामने आई जानकारी के अनुसार, ऑटो चालक ने श्री राम को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उनके सिर में अंदरूनी गंभीर चोटें आईं। इस दौरान कुछ अन्य ऑटो चालक भी वहां मौजूद थे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

बेहोश मिले थे श्री राम हमले के बाद श्री राम नागरभावी आउटर रिंग रोड पर अचेत अवस्था में मिले थे। गश्त पर मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा गौरतलब है कि शुरुआत में डॉक्टरों और पुलिस को यही लगा कि श्री राम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन परिवार वालों ने जब उनके शरीर पर चोट के निशान देखे, तो उन्होंने अन्नपूर्णाश्वरी नगर पुलिस स्टेशन में साजिश की आशंका जताई।

इसके बाद परिवार की मांग पर जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया, तो रिपोर्ट में चौंकाने वाला सच सामने आया। रिपोर्ट से पता चला कि वकील की मौत दिल के दौरे से नहीं, बल्कि सिर में अंदरूनी खून का थक्का जमने के कारण हुई थी।