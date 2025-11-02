बेंगलुरु के बच्चों ने चुराया हर्ष गोयनका का दिल, स्टार्टअप पिच देख बोले- शार्क टैंक और आइडियाबाज को भूल जाओ
बेंगलुरु के बच्चों ने अपनी स्टार्टअप पिच से हर्ष गोयनका को प्रभावित किया। गोयनका ने सोशल मीडिया पर बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इन बच्चों को देखकर 'शार्क टैंक' और 'आइडियाबाज' जैसे शो भी फीके लगेंगे। बच्चों की रचनात्मकता और व्यावसायिक समझदारी ने उनका दिल चुरा लिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आरपीजी एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष और उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है। जिसमें तीन बच्चे अभिनव स्टार्टअप आइडिया, "इको वाला" को प्रस्तुत कर रहे हैं।।तीन बच्चों का वीडियो शेयर करते हुए गोयनका ने लिखा कि शार्क टैंक को भूल जाओ, आइडियाबाज को भूल जाओ, इस पिच ने मेरा दिल चुरा लिया....
उद्योगपति हर्ष गोयनका ने वीडियो शेयर करते हुए पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु के बच्चों की सराहना की। वायरल वीडियो में बच्चे उत्साहपूर्वक अपने व्यवसाय की अवधारणा को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वे बिना किसी गोंद या कैंची का उपयोग किए पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग बना रहे हैं।
बता दें कि बेंगलुरू के शारदा, नचिकेत और समुदाया नामक बच्चों ने एक वीडियो में अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार, उनका स्टार्टअप मात्र 10 रुपये में मासिक सदस्यता सेवा प्रदान करता है, जिसके तहत ग्राहक हर रविवार को अपने दरवाजे पर दो पेपर बैग प्राप्त कर सकते हैं। वे आयोजनों और समारोहों के लिए अतिरिक्त बैग भी प्रदान करते हैं और नए ग्राहकों को मुफ्त नमूने भी प्रदान करते हैं।
'इको वाला' की कहानी?
बेंगलुरु के बसावेश्वरनगर में रहने वाले तीन बच्चे शारदा (फाउंडर), नचिकेता (मैनेजर) और समुद्यता (को-मैनेजर) ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट को एक असली बिजनेस में बदल दिया है। इन बच्चों द्वारा 'इको वाला' की शुरुआत प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए की गई है।
Forget Shark Tank, forget Ideabaaz, this pitch stole my heart…. pic.twitter.com/nABlEU4vU2— Harsh Goenka (@hvgoenka) November 1, 2025
सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से इस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई यूजर्स ने बच्चों के प्रति इस जुनून की प्रंशसा भी की है।
एक यूजर ने लिखा, "उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, उन्हें स्क्रिप्ट दी गई थी और रिहर्सल भी, लेकिन कोई भी उनसे श्रेय नहीं छीन सकता। यहां तक कि बड़े भी इतनी सटीकता से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमें छोटे-एक आदमी के व्यवसाय की संस्कृति को फैलाने की ज़रूरत है। स्टार्टअप्स को अपना काम करने दीजिए, लेकिन भारत को वास्तव में इसी की ज़रूरत है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं।"
एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा, "दिन की सबसे आनंददायक पोस्टों में से एक! उद्यमशीलता की भावना के साथ ईमानदारी - यही वह अच्छाई है जिसकी हमें तलाश है। ईश्वर हमें ऐसे अद्भुत नन्हें सितारों से नवाजें।"
