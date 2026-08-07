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    बेंगलुरु: पत्नी के रील बनाने से परेशान हुआ पति, गला घोंटकर कर दी हत्या

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 09:11 PM (IST)

    पत्नी की मोबाइल लत और रील बनाने की आदत से परेशान पति ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ...और पढ़ें

    पत्नी के रील बनाने से परेशान हुआ पति (AI जेनरेटेड फोटो)

    पत्नी के रील बनाने से परेशान हुआ पति (AI जेनरेटेड फोटो)

    HighLights

    1. पति ने पत्नी की मोबाइल लत से परेशान होकर हत्या की।

    2. रील बनाने और शारीरिक संबंध से इनकार करना भी वजह बनी।

    3. बेंगलुरु में वारदात कर आरोपी पति बिहार भागा, गिरफ्तार।

    डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। पत्नी की फोन की लत और रील बनाने की आदत से परेशान पति ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।

    कर्नाटक की कुंबलगोडु पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले धीरज कुमार को पत्नी रीमा कुमारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया।

    पत्नी की मोबाइल लत से परेशान होकर की हत्या

    पुलिस के मुताबिक, दोनों को प्यार हुआ था और उन्होंने करीब 10 महीने पहले शादी की थी। इसके बाद वह रीमा के परिवार को बताए बिना उसे लेकर बेंगलुरु चला गया था। वे बेंगलुरु के गेरुपल्या में किराए के कमरे में रह रहे थे।

    पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान, धीरज ने माना कि शादी के बाद रीमा की उसमें दिलचस्पी कम हो गई थी। रीमा ज्यादातर समय मोबाइल फोन पर लगी रहती थी।

    अक्सर रील बनाती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना करती थी। सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी और उसके काम से लौटने से पहले ही खाना खा लेती थी। उसने कहा कि वह खाना भी नहीं परोसती थी।

    पुलिस ने यह भी बताया कि रीमा, धीरज पर बेंगलुरु छोड़कर बिहार लौटने का लगातार दबाव बना रही थी, जो दोनों के बीच अक्सर होने वाली बहस की एक और वजह बन गया था।

    आरोपित के कबूलनामे के मुताबिक, इन मुद्दों को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बहस के दौरान, रीमा ने धीरज को डंडे से मारा।

    गुस्से में आकर, धीरज ने उसके दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद, आरोपित ने उसके चेहरे को प्लास्टिक में लपेटा, शव को चादर से ढंका, उसे किराए के कमरे में ही छोड़ दिया और बिहार भाग गया।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)

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