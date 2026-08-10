5-स्टार होटल में कमरा, दो बच्चियों की हत्या... खुदकुशी की कोशिश; बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली वारदात

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के एक फाइव-स्टार होटल में दो बच्चे बिस्तर पर मृत पाए गए और उनके पिता टॉयलेट में गंभीर रूप से घायल हालत में मिले। 40 साल के इमरान टॉयलेट में खून से लथपथ हालत में मिले, उनकी गर्दन कटी हुई थी। उनकी 10 और 5 साल की बेटियों की लाशें कुछ ही दूरी पर मिलीं।

होटल के सिक्योरिटी स्टाफ ने उस व्यक्ति को शहर के मणिपाल अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि इमरान को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से साथ अफेयर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उसने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे ऐसी मां के साथ बड़े हों, इसलिए मैंने उन्हें और खुद को मारने का फैसला किया। बेटियों का गला घोंटकर हत्या पुलिस ने बताया कि उसने कथित तौर पर अपनी बेटियों का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर गला काटकर खुदकुशी की कोशिश की। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जीके मिथुन कुमार ने कहा कि इमरान नाम का एक व्यक्ति और उसकी दो बेटियां कल शाम होटल आए थे। आज शाम करीब 4 बजे, जब होटल का सफाई कर्मचारी दरवाजा खटखटाने गया, तो किसी ने जवाब नहीं दिया।

इमरान ने अपनी बेटियों की हत्या की बात कबूली कमरे में घुसने पर उन्हें दोनों बेटियां मृत मिलीं। उनकी लाशें बिस्तर पर पड़ी थीं। पिता ने चाकू से अपना गला काटकर खुदकुशी की कोशिश भी की थी। पुलिस ने बताया कि इमरान ने अपनी बेटियों की हत्या करने की बात कबूल कर ली है।

हेल्पलाइन (Helpline): यदि आप भी किसी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं या फिर ऐसी समस्या झेल रहे किसी शख्स को आप जानते हैं तो नीचे दी गई जानकारी मददगार साबित हो सकती है। सरकार की हेल्पलाइन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क किया जा सकता है।