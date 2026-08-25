बेंगलुरु में तेज रफ्तार बलेनो कार ने ट्रैफिक सिग्नल पर कई लोगों को रौंदा, हेयरस्टाइलिस्ट की मौत

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रहे कई वाहनों को तेज रफ्तार बलेनो कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 33 साल के एक हेयरस्टाइलिस्ट की मौत हो गई। यह घटना सोमवार सुबह करीब 10 बजे बेंगलुरु के कग्गादासपुरा मेन रोड पर हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई।

दो मिनट के वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल पर दो-तीन कारें और कुछ दो-पहिया वाहन इंतजार करते हुए दिखे। पीड़ित की पहचान नवीन के तौर पर हुई है। उसने सफेद और हरे चेक वाली शर्ट पहनी थी। वह अपनी स्कूटी पर आया और रेड लाइट पर धीरे से रुका। कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार से आती एक काली बलेनो कार ने गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी।