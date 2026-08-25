बेंगलुरु में तेज रफ्तार बलेनो कार ने ट्रैफिक सिग्नल पर कई लोगों को रौंदा, हेयरस्टाइलिस्ट की मौत
बेंगलुरु के कग्गादासपुरा मेन रोड पर एक तेज रफ्तार बलेनो कार ने ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रहे कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 33 वर्षीय हेयरस्टाइलिस्ट नवीन की मौत हो गई।
HighLights
तेज रफ्तार बलेनो ने ट्रैफिक सिग्नल पर टक्कर मारी।
33 वर्षीय हेयरस्टाइलिस्ट नवीन की मौके पर मौत।
63 वर्षीय बलेनो चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया।
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार कर रहे कई वाहनों को तेज रफ्तार बलेनो कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 33 साल के एक हेयरस्टाइलिस्ट की मौत हो गई। यह घटना सोमवार सुबह करीब 10 बजे बेंगलुरु के कग्गादासपुरा मेन रोड पर हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई।
दो मिनट के वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल पर दो-तीन कारें और कुछ दो-पहिया वाहन इंतजार करते हुए दिखे। पीड़ित की पहचान नवीन के तौर पर हुई है। उसने सफेद और हरे चेक वाली शर्ट पहनी थी। वह अपनी स्कूटी पर आया और रेड लाइट पर धीरे से रुका। कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार से आती एक काली बलेनो कार ने गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी।
50 फीट दूर जा गिरा हेयरस्टाइलिस्ट
टक्कर इतनी जोरदार थी कि नवीन अपनी टू-व्हीलर से लगभग 50 फीट दूर जा गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, हादसा तब हुआ जब पीड़ित काम पर जा रहे थे। मामले की जीवन बीमा नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। अधिकारियों ने बताया कि बलेनो कार के 63 वर्षीय ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।