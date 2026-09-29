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बेंगलुरु:नकली दवा रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, अजरबैजान से लौटते ही एयरपोर्ट पर दबोचा गया प्रशांत बाबू

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Tue, 29 Sep 2026 04:00 AM (IST)

अंतरराज्यीय नकली दवा रैकेट के मुख्य आरोपी प्रशांत राजन बाबू को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। वह इस ...और पढ़ें

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नकली दवा रैकेट का मुख्य आरोपित गिरफ्तार

बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नकली दवा रैकेट का मुख्य आरोपित गिरफ्तार

HighLights

  1. प्रशांत राजन बाबू को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया।

  2. वह अंतरराज्यीय नकली दवा रैकेट का मुख्य साजिशकर्ता था।

  3. अजरबैजान से भारत लौटने पर एसआईटी ने उसे दबोचा।

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। अंतरराज्यीय नकली दवा रैकेट में मुख्य आरोपित प्रशांत राजन बाबू को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता बाबू नकली दवाइयों के रैकेट का मामला सामने के बाद से ही फरार चल रहा था।

आईएएनएस के अनुसार, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने नकली दवा निर्माण मामले की जांच करते हुए सोमवार को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 35 वर्षीय प्रशांत रंजन बाबू को गिरफ्तार किया, जब वह अजरबैजान से भारत लौटा।

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपित और साजिशकर्ता प्रशांत ने नकली दवा नेटवर्क के उजागर होने के बाद अजरबैजान भागने का प्रयास किया था और जांच टीम ने वहां उसे ट्रेस किया। एसआइटी के दबाव के बाद वह भारत लौट आया और सोमवार सुबह हवाई अड्डे पर उसकी गिरफ्तारी की गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे उसकी कथित नकली दवा निर्माण और वितरण नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस मामले में मुख्य आरोपित के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, 18 अगस्त को कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने बिदादी टोल गेट के पास एक फार्महाउस पर छापा मारा और बड़े नकली दवा घोटाले में लगभग पांच करोड़ रुपये की मूल्य की नकली दवाएं जब्त कीं थीं।

बड़े नकली दवा घोटाले में नकली, समाप्त और लेबल बदली गई जीवन रक्षक, आईसीयू और कैंसर रोधी दवाएं शामिल थीं। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बेंगलुरु में क्रुपा हेल्थकेयर के फॉर्मेसी के मालिक वीरेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया था और पाया कि यह अवैध नेटवर्क 90 से अधिक अस्पतालों और क्लीनिकों को समझौता की गई दवाएं प्रदान कर रहा था।

विशेष जांच दल और ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने बेंगलुरु में क्रुपा हेल्थकेयर के फॉर्मेसी के मालिक वीरेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया था।

बाद में एसआईटी ने कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर छापे मारे। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध पैकेजिंग के लिए लेबल को ध्यान से जांचें और किसी भी गैर-स्कैनिंग क्यूआर कोड की सूचना सीधे ड्रग एनफोर्समेंट अधिकारियों को दें।