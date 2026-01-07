बेंगलुरु में 26 वर्षीय इंजीनियर की 16वीं मंजिल से गिरकर मौत, हाल ही में यूरोप ले लौटा था युवक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक दुखद घटना में 26 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की 16वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान निक्षप के रूप में हुई है, जो हाल ही में यूरोप से शिक्षा पूरी कर भारत लौटे थे और काम शुरू करने की तैयारी में थे।

क्या हुआ था? निक्षप पिछले कुछ दिनों से हसारघट्टा के गौड़िया मठ में रह रहे थे और बुधवार को बेंगलुरु के शेट्टीहल्ली में प्रिंस टाउन अपार्टमेंट में अपने माता-पिता, किशोर और जयश्री के घर गए थे। इसी दौरान वह 16वीं मंजिल से गिर गए और उनकी मौत हो गई।