    बेंगलुरु में 26 वर्षीय इंजीनियर की 16वीं मंजिल से गिरकर मौत, हाल ही में यूरोप ले लौटा था युवक

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:19 PM (IST)

    बेंगलुरु में एक दुखद घटना में, 26 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर निक्षप की 16वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। वह हाल ही में यूरोप से शिक्षा पूरी कर लौटे थे ...और पढ़ें

    इंजीनियर की 16वीं मंजिल से गिरकर मौत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक दुखद घटना में 26 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की 16वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान निक्षप के रूप में हुई है, जो हाल ही में यूरोप से शिक्षा पूरी कर भारत लौटे थे और काम शुरू करने की तैयारी में थे।

    क्या हुआ था?

    निक्षप पिछले कुछ दिनों से हसारघट्टा के गौड़िया मठ में रह रहे थे और बुधवार को बेंगलुरु के शेट्टीहल्ली में प्रिंस टाउन अपार्टमेंट में अपने माता-पिता, किशोर और जयश्री के घर गए थे। इसी दौरान वह 16वीं मंजिल से गिर गए और उनकी मौत हो गई।

    पुलिस जांच

    बगलागुंटे पुलिस स्टेशन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि वे मौत के आसपास की परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं और निक्षप के पिता ने उन्हें बताया है कि वह कुछ वर्षों से शिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेज दिया गया है।

