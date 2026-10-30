बेंगलुरु में डेटिंग एप से घर बुलाई महिला दोस्त निकला किन्नर, 20 लाख के गहने लूटकर फरार

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक आदमी ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए एक व्यक्ति से दोस्ती की और उसे घर बुलाया जिसके बाद घर से 20 लाख रुपये के सोने के गहनों की लूट हो गई। यह घटना 22 अक्टूबर को चंद्रा लेआउट के एक घर में हुई है।

क्या है पूरा मामला? शिकायत के मुताबिक, घर का मालिक और उसकी पत्नी शहर से बाहर गए थे और घर की चाबियां वहीं रहने वाले एक दोस्त के पास छोड़ दी थी। इस दौरान दोस्त ने कथित तौर पर ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए एक महिला से संपर्क किया और उसे घर पर बुलाया।

लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब विजिटर ने अपना मास्क हटाया। मास्क हटाने पर उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया था, वह ट्रांसजेंडर था। करीब 10 मिनट बाद, एक और ट्रांसजेंडर घर पर आया और दोनों ने चाकू की नोक पर उस आदमी को धमकाया।