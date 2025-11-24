बेंगलुरु के कॉलेज की छात्रा का शव एक महिला के कमरे से बरामद, मची खलबली 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में मानसा नाम की एक महिला के किराए के कमरे में एक 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट की लाश मिली। पुलिस को शक है कि यह मर्डर का मामला है। मृतक की पहचान देवीश्री के तौर पर हुई है, जो आचार्य कॉलेज में बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (BBM) की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। पुलिस को प्रेम वर्धन नाम के एक व्यक्ति पर शक है कि उसने देवीश्री का गला घोंटकर या दम घोंटकर उसकी हत्या की है।

कमरा बाहर से बंद करके भागा शख्स अधिकारियों ने बताया कि प्रेम और देवीश्री सुबह करीब 9:30 बजे किराए के कमरे में पहुंचे थे और रात 8:30 बजे तक वहीं रहे। इसके बाद उसने कथित तौर पर कमरा बाहर से बंद कर दिया और भाग गया।