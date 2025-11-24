Language
    बेंगलुरु के कॉलेज की छात्रा का शव एक महिला के कमरे से बरामद, मची खलबली 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    बेंगलुरु में एक किराए के कमरे में 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा देवीश्री का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को हत्या का संदेह है और प्रेम वर्धन नामक व्यक्ति पर शक है। पुलिस के अनुसार, प्रेम और देवीश्री सुबह कमरे में पहुंचे और रात को कमरा बाहर से बंद करके फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में मानसा नाम की एक महिला के किराए के कमरे में एक 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट की लाश मिली। पुलिस को शक है कि यह मर्डर का मामला है।

    मृतक की पहचान देवीश्री के तौर पर हुई है, जो आचार्य कॉलेज में बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (BBM) की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। पुलिस को प्रेम वर्धन नाम के एक व्यक्ति पर शक है कि उसने देवीश्री का गला घोंटकर या दम घोंटकर उसकी हत्या की है।

    कमरा बाहर से बंद करके भागा शख्स

    अधिकारियों ने बताया कि प्रेम और देवीश्री सुबह करीब 9:30 बजे किराए के कमरे में पहुंचे थे और रात 8:30 बजे तक वहीं रहे। इसके बाद उसने कथित तौर पर कमरा बाहर से बंद कर दिया और भाग गया।

    कैसे मिली मर्डर की जानकारी

    यह घटना तब सामने आई जब आंध्र प्रदेश के मूल निवासी और वर्तमान में बेंगलुरु में रहने वाले जयंत टी (23) ने मदनायकनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया।

    पुलिस ने फरार प्रेम को ढूंढने के लिए तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि किया है कि जरूरी सुराग मिल गए हैं और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

