    बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अब वाहन चालकों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत, ज्यादा देर रुकने पर जाना पड़ेगा थाने

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:13 PM (IST)

    बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाहन चालकों को अब अधिक शुल्क देना होगा। आठ मिनट से अधिक रुकने पर शुल्क लगेगा, और 18 मिनट से अधिक र

    Hero Image

    तय सीमा से ज्यादा रुकने वाली गाड़ियों के लिए एंट्री फीस तय (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले वाहन चालकों को अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट ऑपरेटर ने एक तय सीमा से ज्यादा रुकने वाली गाड़ियों के लिए एंट्री फीस तय कर दी है। BIAL का कहना है कि यह फैसला पैसेंजर की आवाजाही को आसान बनाने और भीड़ कम करने के लिए लिया गया है।

    ऑपरेटर ने मंगलवार को कहा कि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अनुशासन लागू करने, बिना इजाजत पार्किंग रोकने और रुकने का समय कम करने के लिए एक लेन सेग्रीगेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है।

    कितनी चुकानी पड़ेगी फीस?

    नए नियमों के मुताबिक, एयरपोर्ट पर आने वाले सभी वाहन चालकों को मुफ्त में सिर्फ 8 मिनट तक रुकने की परमिशन होगी। वहीं 8 से 13 मिनट तक रुकने के लिए 150 रुपये की कीमत चुकानी पड़ेगी। जबकि 13 से 18 मिनट तक रुकने पर 300 रुपये चुकाने पड़ेंगे।

    इतना ही नहीं, 18 मिनट से ज्यादा देर रुकने वाली किसी भी गाड़ी को पास के पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। वाहन चालकों को उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा और टोइंग चार्ज व फाइन भरकर अपना वाहन छुड़ाना पड़ेगा।

    BIAL के MD और CEO हरि मरार ने कहा कि पिक-अप जोन में डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बिना इजाजत वाली जगहों पर रुकना, लेन ब्लॉक करना या तय इंतजार के समय से ज्यादा देर तक रुकने पर कैब ऑपरेटर और नियम तोड़ने वाले लोगों दोनों पर जुर्माना लगेगा।