'इसकी अनुमति किसने दी?', बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज अदा करते हुए वीडियो पर छिड़ा सियासी बवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 पर कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर नमाज अदा करते हुए एक वीडियो के इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है।

विपक्षी भाजपा ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जताई हैं। उसने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से इस बाबत जवाबदेही की मांग की है। भाजपा की कर्नाटक इकाई के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और मंत्री प्रियांक खरगे से पूछा कि क्या सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने वालों ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए नियम के अनुसार कोई पूर्व अनुमति ली थी।

'इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है?' प्रसाद ने शनिवार देर रात 'एक्स' पर एक पोस्ट में पूछा, ''बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी2 टर्मिनल के अंदर इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? माननीय मुख्यमंत्री सिद्दरमैया और मंत्री प्रियांक खरगे, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? क्या इन लोगों ने उच्च सुरक्षा वाले हवाई अड्डे क्षेत्र में नमाज पढ़ने के लिए पूर्व अनुमति ली थी?''