बेंगलुरु में अपहरण के बाद बंगाल की छह साल की बच्ची की हत्या, शव को नाले में फेंका
बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में बंगाल की एक छह साल की बच्ची का अपहरण कर हत्या कर दी गई। उसका शव प्लास्टिक में लपेटकर नाले में मिला। बच्ची एक प्रवासी ...और पढ़ें
जेएनएन, कोलकाता। बेंगलुरु के पूर्वी हिस्से में स्थित पाश व्हाइटफील्ड इलाके के पास बंगाल की रहने वाली छह साल की एक बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद उसके शव को प्लास्टिक की थैली में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी। पुलिस को संदेह है कि हत्या बच्ची के माता-पिता और एक पड़ोसी के बीच हुए निजी विवाद का नतीजा है। पीड़ित और पड़ोसी दोनों के परिवार बंगाल के हैं और प्रवासी मजदूरों के रूप में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बेटी के पांच जनवरी की दोपहर से लापता होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई और उसने नजदीक ही रह रहे बंगाल के एक मजदूर की संलिप्तता का संदेह जताया।
पीड़िता के पिता ने बताया कि उसे उक्त व्यक्ति पर संदेह है क्योंकि जहां पर बच्ची खेल रही थी वहां पर उसे देखा गया था। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक बेटी के लापता होने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी। बच्ची का शव बाद में पट्टंदूर अग्रहारा के पास एक सूखे नाले में मिला।
पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस के अनुसार, यौन उत्पीड़न के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। परिवार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
