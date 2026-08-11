बेंगलुरु 5-स्टार होटल हत्याकांड: पिता ने अपनी ही बेटियों की क्यों ली जान? खुल गया राज

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु से एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पिता ने अपनी ही बेटियों को जान से मार दिया। पुलिस ने आज मंगलवार को जानकारी देते हुए पिता के हत्या करने की वजह के बारे में खुलासा किया।

पुलिस ने इस अपराध की वजह पति-पत्नी के बीच झगड़े और बच्चों की कस्टडी (देखभाल का अधिकार) को लेकर चल रही लड़ाई बताई है। बच्चों की कस्टडी पाने के लिए कर दी हत्या पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु के फाइव-स्टार होटल के कमरे में मृत पाए गए दो बच्चों की कथित तौर पर उनके पिता ने गला घोंटकर हत्या कर दी। 45 साल के एसजी इमरान होटल के कमरे के टॉयलेट में खून से लथपथ हालत में मिले, उनकी गर्दन पर कट का निशान था। पुलिस ने बताया कि जब स्टाफ होटल के कमरे में पहुंचा तो उनकी 8 और 10 साल की बेटियां आरोपी से कुछ ही मीटर दूर बिस्तर पर मृत पाई गईं। इमरान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अब वह खतरे से बाहर हैं।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जीके मिथुन ने बताया कि उस व्यक्ति ने अपनी बेटियों की हत्या करने की बात कबूल कर ली है। अधिकारी ने बताया कि उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने बच्चों की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे उनकी कस्टडी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि बेटियों के पिता ने आत्महत्या की कोशिश में अपनी गर्दन भी काट ली थी।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आगे बताया, 'एक बेटी 10 साल की थी और दूसरी करीब 8 साल की। हमने हत्यारे से एक नोट भी बरामद किया है, उसका दावा है कि वह पत्र उसने ही लिखा था।' अधिकारी ने आगे कहा, 'उसने अपने और अपनी पत्नी के बीच चल रहे झगड़े के बारे में भी बात की है। बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा था। वह बच्चों की कस्टडी चाहता था, लेकिन परिवार के सदस्य सहमत नहीं थे और इसी वजह से उसने यह अपराध किया है।'

खबरें और भी







5-स्टार होटल में कैसे हुआ हत्याकांड? इमरान और उनके दो बेटियां रविवार को होटल के कमरे में आए थे। उन्हें सोमवार को चेक-आउट करना था। स्टाफ ने सोमवार दोपहर के आसपास उनका हाल-चाल जानने के लिए फोन किया। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

स्टाफ ने कुछ घंटों बाद फिर कोशिश की। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मास्टर-की से कमरा खोला। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तो दोनों लड़कियां बिस्तर पर पड़ी मिलीं और यह व्यक्ति, इमरान, टॉयलेट में पड़ा था। अधिकारी ने आगे कहा, 'इमरान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वह खतरे से बाहर है।' पत्नी के अफेयर का शक अधिकारी ने आगे कहा, 'हमने आरोपी की पत्नी से भी संपर्क किया है। उसका कहना है कि पति-पत्नी के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। बच्चों की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम मामले को आगे बढ़ाएंगे, और हम यह भी देख रहे हैं कि इस मामले में कोई और पहलू तो नहीं है।'