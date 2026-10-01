बेंगलुरु: धोखे से बुलाया कॉलेज के बाहर, फिर कर दी 19 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में बुधवार को एक निजी कॉलेज के बाहर 19 वर्षीय छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, दो छात्र समूहों के बीच विवाद के दौरान यह घटना हुई।

मृतका का नाम योगेश है। वह नगरभावी स्थित एक निजी कॉलेज में बी.कॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। पुलिस ने बताया कि योगेश क्लास में बैठा था, तभी उसके एक दोस्त ने उसे बाहर बुलाया। कॉलेज से बाहर निकलते ही दो छात्र समूहों के बीच अनजान मुद्दे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया।