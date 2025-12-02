सवाल उठते ही बदली संख्या... बंगाल में SIR में गड़बड़झाला, कैसे हुआ खुलासा?

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में 2,208 बूथ ऐसे थे जहां एक भी मृत और स्थानांतरित वोटर नहीं होने की बात कही गई थी, क्योंकि SIR के लिए बांटे गए गणना फार्म सौ प्रतिशत जमा हुआ था। इसे लेकर प्रश्न भी उठने लगे और चुनाव आयोग ने जैसे ही जिला अधिकारी यानी जिला चुनाव अधिकारी(डीईओ) से रिपोर्ट तलब किया तो ऐसी बूथों की संख्या घटकर 480 हो गई। डीईओ ने नई रिपोर्ट दी कि राज्य के 480 बूथों में पिछले एक साल में किसी मतदाता की मृत्यु नहीं हुई है और कोई स्थानांतरित नहीं हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2,208 बूथों पर मतदाता जानकारी में गड़बड़ी डीईओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के 2,208 बूथों में पिछले एक साल में किसी मतदाता की मृत्यु नहीं हुई थी, कोई स्थानांतरित या लापता भी नहीं हुआ था और किसी मतदाता का नाम एक से अधिक जगह पर नहीं था।

इन सभी बूथों में जितने गणना फार्म वितरित किए गए थे, वे सभी भरकर जमा कर दिए गए। अगर एक बूथ में मतदाताओं की संख्या एक हजार मानी जाए, तो सवाल उठता है कि क्या राज्य के उन 2,208 बूथों में पिछले एक साल में कोई मरा ही नहीं?

रिपोर्ट मांगने पर संख्या घटकर 480 हुई इस सूची में सबसे अधिक बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में थे। वहां के 760 बूथों में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) ने जितने गणना फार्म वितरित किए थे, उतने ही भरकर वापस आ गए। यानी उन बूथों में मतदाता सूची में नाम दर्ज कोई भी व्यक्ति पिछले एक साल में नहीं मरा था।

सोमवार को चुनाव आयोग ने उन सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी थी। आयोग सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को उससे संबंधित रिपोर्ट आ गई है। उसमें देखा गया है कि वितरित सभी गणना फार्म भरकर वापस आए हों, ऐसे बूथों की संख्या 2,208 से घटकर 480 हो गई है।

दक्षिण 24 परगना में सबसे अधिक गड़बड़ी ऐसे सबसे अधिक बूथ दक्षिण 24 परगना में हैं। इस जिले के रायदिघी में 66, कुलपी में 58, मगराहाट में 15 और पाथरप्रतिमा में 20 बूथों में सभी फार्म भरकर वापस आए हैं। यानी, वहां पिछले एक साल में किसी मतदाता की मृत्यु नहीं हुई है। कोई स्थानांतरित भी नहीं हुआ है।