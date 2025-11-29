Language
    बंगाल में स्कूल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 269 दागी उम्मीदवार, SSC ने दस्तावेजों की जांच के बाद की पहचान

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:47 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने स्कूल भर्ती परीक्षा में शामिल 269 'दागी' उम्मीदवारों की पहचान की है। दस्तावेजों की जांच के बाद, आयोग ने इन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग निष्पक्ष भर्ती के लिए प्रतिबद्ध है।

    बंगाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा। (फाइल) 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल में 11वीं और 12वीं की शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे आने के बाद देखा गया कि कई अपात्र नाम भी उम्मीदवारों के रूप में शामिल थे। स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने ऐसे 269 लोगों की पहचान की है। सूत्रों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के दौरान दागी या अपात्र उम्मीदवारों के नाम पाए गए।

    बता दें कि एसएससी मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि एक भी दागी नौकरी का इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाएगा। एसएससी ने एक अधिसूचना में कहा गया है कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। यह भी जांच की जा रही है कि आयोग द्वारा उस चरण में चिन्हित अयोग्य उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी या नहीं। आयोग उनकी पहचान कर उन्हें सूची से हटा रहा है।

    यह भी बताया गया है कि न केवल शिक्षक, बल्कि कई शिक्षाकर्मी भी हैं जिन्हें दागी के रूप में पहचाना गया था, लेकिन उन्होंने परीक्षा दी थी। उन्होंने उत्तीर्ण होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए आवेदन किया था। ऐसे नौकरी चाहने वालों की पहचान कर उन्हें सूची से हटा दिया गया है।

    एसएससी ने यह भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि सूची में और भी अयोग्य नौकरी चाहने वालों के नाम बचे हैं, तो वे आयोग को सूचित करें। आयोग उन नामों की भी जांच करेगा और उन्हें हटा देगा।

    भ्रष्टाचार के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के पूरे पैनल को रद कर दिया है। नतीजतन, 26,000 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरी एक झटके में चली गई है।

    सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से परीक्षा और भर्ती कराने को कहा था। लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि जिन लोगों की पहचान दागी के रूप में हुई है, वे किसी भी तरह से नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्हें अपना वेतन भी वापस करना होगा। इसी के तहत आयोग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।

     