'बंगाल की हिंसा बता रही है, विपक्ष क्यों नहीं चाहता EVM' अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर साधा निशाना

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की फाइल फोटो।(फोटो जागरण)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जारी हिंसा पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ईवीएम बनाम बैलट बॉक्स विवाद से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लिए हत्या ही सत्ता का रास्ता है। प्रश्न खड़ा किया कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बंगाल में किसी भी चुनाव में हत्या, आगजनी, अराजकता के बिना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मन नहीं मानता। अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर उठाए सवाल उन्होंने कहा कि बंगाल की बम संस्कृति आज पूरी दुनिया में भारत और लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। आखिर क्यों ये लोग ईवीएम से हटकर बैलट बॉक्स पर जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे ये लोग बैलट बाक्स लेकर भाग रहे हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जाता रहा है और कई दल बैलट के जरिये वोटिंग की मांग भी करते रहे हैं। यह टीएमसी द्वारा रची गई सुनियोजित हिंसा: अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हेराफेरी हो रही है और वर्चस्व कायम करने के लिए हत्याएं हो रही हैं। पंचायतीराज में अपनी सरकार स्थापित करने के लिए आखिर ममता बनर्जी किस हद तक गिरेंगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। 12 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से सुनियोजित हिंसा टीएमसी द्वारा रची गई है। सवाल खड़ा किया कि अवार्ड वापसी गैंग सामने क्यों नहीं आ रहा। धमेंद्र प्रधान ने भी की हिंसा की निंदा जब बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो सब चुप हैं। राहुल गांधी भी कहीं सैर-सपाटे पर निकले हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि बंगाल में जिस क्रूरता के साथ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बंधक बनाया जा रहा है, उससे मां, माटी और मानुष की भावनाएं कलंकित हो रही हैं। पार्टी प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जो बंगाल कभी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज राष्ट्र विरोधी गतिविधि, घातक तुष्टीकरण और अपराध के लिए बदनाम हो रहा है। यह सब पहले वाम की राजनीति और अब ममता की राजनीति के कारण हो रहा है।

Edited By: Piyush Kumar