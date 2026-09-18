पीएम मोदी के जन्मदिन पर याद आई बंगाल की झालमुड़ी, झाड़ग्राम के दुकानदार विक्रम साहू ने खास अंदाज में मनाया उत्सव

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बंगाल के झाड़ग्राम में झालमुड़ी (मसालेदार लइया) खाने की याद गुरुवार को फिर ताजा हो गई।

अप्रैल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री सड़क किनारे की जिस दुकान पर रुके थे, उसके संचालक विक्रम साहू ने जन्मतिथि पर दुकान में ही छोटा आयोजन किया। मुलाकात की तस्वीरें लगाईं, ग्राहकों को झालमुड़ी खिलाई और उस खास पल को याद किया।