सीएम शुभेंदु का बड़ा दावा, बंगाल ने समयसीमा से पहले पूरा किया जनगणना के पहले चरण का 100% काम
बंगाल ने जनगणना के पहले चरण का 100 प्रतिशत क्षेत्रीय कार्य 14 सितंबर की समयसीमा से पहले ही पूरा कर ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया
सीएम ने जमीनी स्तर के गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों की सराहना की
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल ने जनगणना के पहले चरण का 100 प्रतिशत क्षेत्रीय कार्य 14 सितंबर की समयसीमा से पहले ही पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
शुभेंदु ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की पूरी लगन, बारीकी से बनायी गई योजना और लगातार प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री के अनुसार, सभी जिलों, अनुमंडलों, प्रखंडों, नगर निगमों और नगरपालिकाओं में मकानों की गिनती का शत-प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि अनुमानित 3.69 करोड़ के मुकाबले अब तक 3.68 करोड़ (3,68,30,150) मकानों की गणना भी की जा चुकी है, जो अनुमानित परिवारों का करीब 99.7 प्रतिशत है।
शुभेंदु ने इस क्षेत्रीय कार्य को पूरा करने वाले जमीनी स्तर के गणनाकर्मियों और पर्यवेक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन कर्मियों ने राज्य के पहाड़ी, मैदानी और नदी से लगे इलाकों में घर-घर पहुंचने के लिए अलग-अलग मौसम परिस्थितियों में कई किलोमीटर की यात्रा की।
मुख्यमंत्री ने इस अभियान के दौरान समन्वय और नेतृत्व के लिए जिलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, नगर आयुक्त और प्रभारी अधिकारी सहित जिला प्रशासन का भी आभार जताया।
उन्होंने गणना कार्य में सहयोग करने के लिए नागरिकों को उनकी गर्मजोशी भरी मेजबानी, धैर्यपूर्ण सहयोग और सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।
शुभेंदु ने कहा कि जब हम प्रतिबद्धता और एकजुटता के साथ मिलकर काम करते हैं तो बंगाल उत्कृष्टता का एक उदाहरण पेश करता है। उन्होंने इस काम से जुड़े सभी लोगों से आगे भी इसी तरह काम जारी रखने का आग्रह किया।