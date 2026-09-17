बंगाल: भगवा रंग की पोशाक में दुर्गापूजा की भीड़ संभालेंगे सिविक वालंटियर, महत्वपूर्ण चौराहों, मेट्रो स्टेशनों पर होंगे तैनात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दुर्गापूजा के दौरान कोलकाता की सड़कों पर भीड़ संभालने वाले 20 हजार सिविक वालंटियरों की पोशाक का रंग भगवा होने जा रहा है। इस बाबत कोलकाता पुलिस ने 89 लाख रुपये की निविदा जारी की है।

नई पोशाक में भगवा रंग की पूरी आस्तीन वाली कमीज और टोपी होगी। 12 हजार गहरे भगवा और आठ हजार हल्के भगवा रंग की पोशाक तैयार की जाएंगी।

सिविक वालंटियरों की दुर्गापूजा की तृतीया से दशमी तक महत्वपूर्ण चौराहों, मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वारों तथा भीड़भाड़ वाले रास्तों पर तैनाती होगी।

भारी भीड़ में उनकी आसानी से पहचान हो सके, इसलिए भगवा रंग चुना गया है। सिविक वालंटियर पुलिस के साथ समन्वय करते हुए भीड़ और यातायात को नियंत्रित करेंगे।

विश्वकर्मा पूजा पर भगवा रंग में रंगेगा कोलकाता का आसमान

विश्वकर्मा पूजा पर कोलकाता के पतंग बाजार पर भगवा रंग चढ़ गया है। दुकानों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर और ‘जय श्रीराम’ के नारे लिखे भगवा रंग की पतंगें सजी हैं।