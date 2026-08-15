'यह ईगो की बात नहीं है', CJI मामले पर बार काउंसिल के चेयरमैन ने NALSAR के लॉ स्टूडेंट्स से मांगी माफी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने आज शनिवार को लॉ स्टूडेंट्स से माफी मांगी है।

मनन कुमार मिश्रा ने यह माफी काउंसिल के उस विवादित फैसले के बाद मांगी है, जिसमें नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 में पास होने वाले बैच के स्टूडेंट्स का एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।

BCI के चेयरमैन ने मांगी माफी मनन कुमार मिश्रा ने एक चिट्ठी में लिखा कि मुझे इस विवाद से जुड़ी किसी भी बात या बातचीत पर अफसोस है, जिससे लॉ स्टूडेंट्स की भावनाएं आहत हुई हों। चिट्ठी में मनन कुमार मिश्रा ने लिखा, 'अगर मौजूदा विवाद से जुड़ी किसी भी चीज, मेरी किसी बात या चिट्ठी से हमारे लॉ स्टूडेंट्स की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे इसके लिए सच में अफसोस है और मैं माफी मांगता हूं। ऐसा कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।'

मिश्रा ने आगे कहा, 'अफसोस जताना कोई प्रतिष्ठा या ईगो का मामला नहीं है। यह बस यह मानना है कि हमारे स्टूडेंट्स की भावनाएं और चिंताएं मायने रखती हैं।' क्या है मामला? नालसर विधि विश्वविद्यालय के छात्रों ने शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के उस आदेश की निंदा की, जिसमें सभी राज्य बार काउंसिल को यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के स्नातकों का अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण करने से रोक दिया गया था।