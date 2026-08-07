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    लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को बंद नहीं कर सकते बैंक, फाइनेंस डिवाइस पर हो सकेगी कार्रवाई

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 02:04 AM (IST)

    आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि बैंक पर्सनल, कार और होम लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि, बैंक उन डिवाइस को बं ...और पढ़ें

    लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को बंद नहीं कर सकते बैंक

    लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को बंद नहीं कर सकते बैंक

    HighLights

    1. आरबीआई ने कहा-बैंक उन डिवाइस को बंद करा सकते हैं, जिसका फाइनेंस उन्होंने किया हो

    2. मोबाइल ब्लॉकिंग पर रोक के बाद लोन रिकवरी के नए रास्तों की तलाश

    पीटीआई, मुंबई। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि बैंक पर्सनल, कार और होम लोन नहीं चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि, बैंक उन डिवाइस को बंद करा सकते हैं, जिनका फाइनेंस उन्होंने किया हो।

    आरबीआई ने कहा कि जिन खास मामलों में लोन वसूली की प्रक्रिया के तहत डिवाइस को डिसेबल करने की इजाजत है, वहां बैंकों को सीधे ऐसा करने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ने का तरीका अपनाना चाहिए।

    लोन की बकाया राशि की वसूली और रिकवरी एजेंसियों को काम पर रखने से जुड़े व्यवहार के मामलों पर केंद्रीय बैंक के नियम ग्राहकों की उन शिकायतों के बाद आए हैं, जिनमें उन्हें परेशान करने, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के जरिये और अभद्र भाषा के इस्तेमाल की बात कही गई थी।

    आरबीआई के एक सर्कुलर के अनुसार, ये नियम एक जनवरी, 2027 से लागू होंगे। प्रस्तावित नियमों के तहत बैंक किसी भी ऐसी तकनीक आधारित तंत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा जो वसूली के लिए ग्राहक के मोबाइल (जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप) को डिसेबल करता हो।

    आरबीआई ने आगे कहा है कि अगर संबंधित मोबाइल डिवाइस को बैंक ने लोन के जरिये फाइनेंस किया है तो वह मोबाइल डिवाइस को डिसेबल करने का तरीका अपना सकता है।

    हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा है कि इस तरह के मामलों में बैंक को डिवाइस को सीधे डिसेबल करने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ने का तरीका अपनाना चाहिए।

    हालांकि, बैंक उन फंक्शन को रोक या डिसेबल नहीं कर सकता है, जिन्हें जरूरी माना जाता है। जैसे इनकमिंग काल, एसएमएस और इमरजेंसी एसओएस फीचर का इस्तेमाल।

    इससे पहल मई में केंद्रीय बैंक ने लोन की वसूली और रिकवरी एजेंटों को काम पर रखने में नियामकीय संस्थाओं के व्यवहार से जुड़े नियमों पर एक मसौदा जारी किया था। आरबीआइ को इस मसौदे पर कई सुझाव मिले थे।

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