ड्रग तस्करी और टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बनीत सिंह तलवार गिरफ्तार, ED करेगी पूछताछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में दिवंगत हरमिंदर सिंह के बेटे बनीत सिंह तलवार को शुक्रवार को मनी लांड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

ईडी की विज्ञप्ति के अनुसार, तलवार को शुक्रवार को पश्चिमी जिले की तीस हजारी अदालत के विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) के सामने पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी ने अपनी जांच एनआईए की ओर से हरप्रीत सिंह तलवार और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एनआईए अब तक छह आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इनमें आरोप लगाया गया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई से चलने वाले एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट के जरिए साजिश रची गई थी।