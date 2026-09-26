फर्जी दस्तावेज से 19 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में नौकरी करता रहा बांग्लादेशी, STF ने छापेमारी में दबोचा

जेएनएन, बिलासपुर। बांग्लादेश से वर्ष 2005 में भारत आने के बाद पिछले 19 वर्षों से फर्जी दस्तावेज के सहारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहकर नौकरी कर रहे एक व्यक्ति को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और जिला विशेष शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया है।

पकड़ा गया 42 वर्षीय अतीक हुसैन बांग्लादेश के नारायणगंज जिले का मूल निवासी है। पुलिस के अनुसार, वह सूर्या विहार कालोनी में किराये के मकान में रह रहा था। उसको रायपुर स्थित होल्डिंग सेंटर भेजा गया है। उसको बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है।