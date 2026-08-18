बांग्लादेशी महिला एक महीने बाद अवैध तरीके से लौटी, पुलिस ने किया गिरफ्तार; घुसपैठ के पीछे क्या है साजिश?

पीटीआई, मुंबई। मुंबई पुलिस ने एक 27 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को अवैध रूप से भारत में फिर से प्रवेश करने और बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के शहर में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह अपने देश निर्वासित होने के केवल एक महीने बाद ही भारत लौट आई। यह जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी।

गामदेवी पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, आरोपित की पहचान नादिरा सुल्ताना के रूप में हुई है। उसे अवैध मार्ग से भारत में प्रवेश करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के बिना रहने के आरोप में पकड़ा गया है।

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उसने भारत में फिर से प्रवेश कैसे किया और क्या इस प्रक्रिया में किसी ने उसकी मदद की।

यह घटना शनिवार को सामने आई जब पुलिस को गिरगांव चौपाटी के पास फुटपाथ क्षेत्र में एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला के घूमने की सूचना मिली।

पुलिस द्वारा प्रारंभिक पूछताछ के दौरान वह अपनी पहचान और पते के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई। उसके हावभाव संदिग्ध होने पर उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई। जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि उसके पास भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे।