भारतीय किसान को उठाकर ले गए बांग्लादेशी सैनिक, वापस लाने के लिए बीएसएफ कर रही मीटिंग
एक भारतीय किसान को बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल (बीजीबी) के जवान उठाकर बांग्लादेश ले गए। उसका अपहरण सीमा पर अपने चाय बागान में काम करने के दौरान किया गय ...और पढ़ें
HighLights
यह घटना बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में हुई है
किसान का नाम दीपंकर गोप है, बीएसएफ मामले को देख रही है
जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी। एक भारतीय किसान को बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल (बीजीबी) के जवान उठाकर बांग्लादेश ले गए। उसका अपहरण सीमा पर अपने चाय बागान में काम करने के दौरान किया गया।
किसान को वापस लाने के लिए बीएसएफ और बीजीबी के बीच फ्लैग मीटिंग के जरिए प्रयास जारी है। यह घटना बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में हुई है। किसान का नाम दीपंकर गोप है।
जलपाईगुड़ी जिला पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी वीणापानी ने कहा कि भारतीय कृषक को बांग्लादेश ले जाया गया है। बीएसएफ मामले को देख रही है।
मालूम हो कि पिछले वर्ष कूचबिहार जिले में भी एक भारतीय किसान को बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा पकड़कर बीजीबी के हवाले किए जाने की घटना हुई थी, जिसे बाद में भारत सरकार की पहल पर वापस लाया गया था।