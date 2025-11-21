बंगाल में SIR के भय से खुद ही सामने आ रहे बांग्लादेशी घुसपैठिएं, BSF से लगा रहे हैं सीमा पार भेज देने की गुहार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होते ही बांग्लादेशी घुसपैठिये खुद से भी निकलकर सामने आने लगे हैं। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास बीएसएफ के चेकपोस्ट के सामने ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं।

उनमें एसआइआर को लेकर डर साफ दिख रहा है और वे अब वापस अपने देश लौट जाना चाहते हैं। इन्हीं में से एक 24 साल के रुकनुज्जमान रनी ने खुद के बांग्लादेशी नागरिक होने की बात स्वीकार करते हुए कहा-'मैं चार साल पहले अपने परिवार के साथ बांग्लादेश से चोरी-छिपे सीमा पार करके भारत आया था।

लिए थे रुपये दलाल ने सीमा पार कराने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य के बाबत पांच हजार रुपये लिए थे। रात के वक्त बड़ी नदी पार करवाकर हमें भारत में प्रवेश करवाया गया था। उसके बाद हासनाबाद-सियालदह लोकल में चढ़ाकर बिधाननगर रोड स्टेशन पर उतर जाने को कहा गया था। यहां आकर हमने सबसे पहले फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाए। पहले आधार बनवाया, फिर उसके जरिए मतदाता परिचय पत्र व पैन कार्ड।

जन्म प्रमाणपत्र पंचायत कार्यालय से मिल गया था।' रुकनुज्जमान मूल रूप से बांग्लादेश के सातक्षीरा इलाके का रहने वाला है। बांग्लादेश में अच्छा रोजगार नहीं मिल पाने के कारण वह अवैध तरीके से परिवार के साथ भारत आया था। उसने आगे कहा-'मुझे सिलाई का काम आता है, जिसके यहां अच्छे पैसे मिलते हैं। यहां सरकार राशन देती है। मासिक तौर पर रुपये भी देती है।