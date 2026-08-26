बांग्लादेश की स्वतंत्रता में मददगार रहा भारत, फिर भी ढाका का नकारात्मक रुख; कांग्रेस नेता ने जताई चिंता

पीटीआई, नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने मंगलवार को कहा कि यह दुखद है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की अहम भूमिका के बावजूद, उस देश का अंतरिम और वर्तमान शासन भारत के प्रति नकारात्मक रुख रखता है। सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि बांग्लादेश की सरकार और जनता को अपने देश के निर्माण में भारत की भूमिका को याद रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में, मैं इस देश के बारे में कुछ टिप्पणी करने के लिए खुद को मजबूर महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर शेख मुजीबुर रहमान नहीं होते, तो बांग्लादेश भी नहीं होता।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक बयान में कहा कि जब हाल ही में एक सम्मानित बांग्लादेशी ने मुझसे संपर्क किया, तो मैंने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि कुछ लोगों शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को हथौड़े से तोड़ते देखना बहुत दुखद था। मैं चौंक गया था। मैंने कहा कि यह ऐसा था जैसे भारत में कोई महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दे।

सिंह ने याद किया कि जनरल टिक्का खान के अत्याचारों के बाद पूर्व पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत में आने लगे। उनकी संख्या बढ़ती ही चली गई। हम सभी यह सोच रहे थे कि इंदिराजी कब हस्तक्षेप करने का निर्णय लेंगी। सेना प्रमुख जनरल मानेक शा के अनुसार, उन्होंने मानसून के बाद नदियों के घटने का इंतजार किया।

युद्ध को भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी द्वारा शानदार तरीके से अंजाम दिया गया। कुल 15 दिनों में विजय प्राप्त की गई। 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने जनरल अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया।

वर्तमान पीढ़ियों के लिए यह समझना कठिन है कि बांग्लादेश के उदय के साथ हमें अपार खुशी मिली थी। मैं लोकसभा में था जब श्रीमती गांधी अचानक सदन में आईं और कहा 'माननीय अध्यक्षजी मुझे एक घोषणा करनी है'। सदन में चुप्पी छा गई।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने विजय प्राप्त की है। ढाका अब एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र राजधानी है। सदन खुशी से फट पड़ा और पूरा देश खुशी से झूम उठा। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में हमारी भूमिका के बावजूद, अंतरिम और वर्तमान शासन दोनों भारत के प्रति कुछ नकारात्मक प्रतीत होते हैं। जहां तक शेख हसीना का सवाल है, उनकी जो भी कमियां रही हों, वह शेख मुजीब की बेटी हैं और 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहीं।

आगे कहा कि यह एक चमत्कार है कि वह किसी तरह बच गईं, जिससे उनकी जान बच गई। भारत द्वारा उन्हें प्रत्यर्पित करने का सवाल, बेशक, नहीं उठता क्योंकि यह हमारी मेहमाननवाजी और सुरक्षा की सभी परंपराओं के खिलाफ होगा।