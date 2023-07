Balasore Train Accident: DNA सैंपल के मिलान के बाद परिजनों को सौंपे जा रहे शव, अब भी कईयों की पहचान बाकी

भुवनेश्वर, एएनआइ। ओडिशा के बालेश्वर जिले में 2 जून को तीन ट्रेनों की जबरदस्त टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना में तकरीबन 300 लोगों की मौत हो गई। बहगाना स्टेशन के नजदीक एसएमवीबी-हावड़ा एक्सप्रेस (12864), कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिसमें 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

इस रेल हादसे के बाद अधिकारियों को कई ऐसे शव मिले, जिसकी सिनाख्त में अधिकारी जुटे हैं। अधिकारियों के पास कई ऐसे शव मौजूद हैं, जिनकी पहचान कर पाना एक चुनौती बन चुकी है। शुक्रवार को एम्स भुवनेश्वर के निदेशक डॉ. (प्रोफेसर) आशुतोष विश्वास ने जानकारी दी कि लोग (परिजन) हमारे पास आ रहे हैं और हम डीएनए सैंपल के मिलान के बाद शव सौंप रहे हैं। हमारे पास अभी भी 40 से लावारिश शव हैं।

#WATCH | Balasore train accident: We have 40 to 41 unclaimed bodies. People are coming to us and we are handing over the bodies after matching DNA samples, says Dr (Prof) Ashutosh Biswas, Director, AIIMS Bhubaneswar, Odisha pic.twitter.com/pb7DjoR4sl