'आदिवासी को आगे बढ़ते नहीं देख पा रहे मनुवादी', इस्तीफे के बाद बोले बी. नागेंद्र

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक के योजना और सांख्यिकी मंत्री बी. नागेंद्र ने वाल्मीकि कार्पोरेशन घोटाले से जुड़े आरोपों के बीच राज्य की कैबिनेट में फिर से शामिल होने के 25 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।

उन्होंने यह घोषणा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में की। नागेंद्र ने भावुक अंदाज में बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा शिवकुमार को सौंप दिया है और मंत्री पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। विपक्षी भाजपा और जदएस ने उनके पुनः मंत्रिमंडल में शामिल होने का विरोध किया था, दो साल पहले भी उन्होंने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था। नागेंद्र पर आरोप लगाया गया है कि वह 89 करोड़ रुपये के कर्नाटक महार्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में शामिल हैं।

आदिवासी को आगे बढ़ते नहीं देख पा रहे मनुवादी: नागेंद्र नागेंद्र ने शुक्रवार को अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए भाजपा द्वारा उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई की तुलना रामायण में भगवान राम द्वारा शंबूक के वध से की और भाजपा को मनुवादियों से संदर्भित करते हुए आरोप लगाया कि वह कभी भी एक आदिवासी व्यक्ति को उठते हुए नहीं देखना चाहते थे।

नागेंद्र ने कहा कि वह अपनी पार्टी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते और 'मनुवादियों और घृणित सांप्रदायिक ताकतों' की साजिशों को राज्य की राजनीति में बढ़ने नहीं देना चाहते थे। कर्नाटक विधानसभा में भाजपा का आंदोलन 24 अगस्त को मानसून सत्र के अचानक स्थगन का कारण बना, जो निर्धारित समापन से तीन दिन पहले हुआ।

मेरा वाल्मीकि कार्पोरेशन घोटाले में कोई रोल नहीं: नागेंद्र विपक्ष ने एक से 10 सितंबर तक रायचूर से बल्लारी तक मार्च की योजना बनाई थी। नागेंद्र ने आरोप लगाया कि उनका नाम केंद्रीय एजेंसियों द्वारा 'जल्दी' में दूसरी चार्जशीट में शामिल किया गया। उन्होंने कहा, 'मेरा वाल्मीकि कार्पोरेशन घोटाले में कोई रोल नहीं है। क्या मैंने कहीं हस्ताक्षर किए, कोई दिशा दी या कोई नोट शीट लिखी?'

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब राष्ट्रीयकृत यूनियन बैंक आफ इंडिया कथित तौर पर फंड ट्रांसफर में शामिल था, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वह विधायक के रूप में इस्तीफा देने और 'जनता की अदालत' में जाने के लिए तैयार हैं।

शिवकुमार सरकार के लिए पहला झटका कर्नाटक भाजपा के नेताओं ने मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे को 89 करोड़ रुपये के वाल्मीकि विकास निगम फंड घोटाले के खिलाफ उनकी निरंतर आंदोलन की 'जीत' बताया, जबकि यह भी कहा कि उनकी लड़ाई इस पूरे मामले की जवाबदेही स्थापित करने के लिए जारी रहेगी।

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने नई दिल्ली में कहा कि इस्तीफा डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए पहला झटका है, जो तीन महीने भी पूरे नहीं कर पाई है। अशोक ने कहा, "शिवकुमार के नेतृत्व वाली यह सरकार तीन महीने भी पूरे नहीं कर पाई है।