'PM मोदी ने इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाई ऊर्जा', ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज का बड़ा बयान

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में ऊर्जा की पहुंच बढ़ने की सराहना की है।

न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में अल्बनीज ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में भारत में जितने लोगों को ऊर्जा की पहुंच मिली, उतनी किसी दशक, क्षेत्र या देश में मानव इतिहास के दौरान नहीं मिली।

सोशल मीडिया में जारी वीडियो के अनुसार, अल्बनीज ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के करीबी संबंध हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हुआ है।

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़े संघर्ष के बीच स्ट्रेट आफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद भारत में ऊर्जा आपूर्ति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात स्रोतों में विविधता बढ़ाने पर जोर दिया था। मई में लोकसभा में उन्होंने बताया था कि भारत पहले 27 देशों से ऊर्जा आयात करता था, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 41 हो गई है।