Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    कोच्चि उड़ान में आपातकालीन निकास खोलने की कोशिश, पुलिस ने यात्री पर हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 09:52 PM (IST)

    कुआलालंपुर-कोच्चि उड़ान में आपातकालीन निकास द्वार खोलने की कोशिश करने वाले यात्री जमशीर अथानिक्कल पर अब हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. यात्री ने कुआलालंपुर-कोच्चि उड़ान में निकास द्वार खोलने की कोशिश की।

    2. पुलिस ने आरोपी पर हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा।

    3. घटना के पीछे के मकसद की विस्तृत जांच की जा रही है।

    डिजिटल डेस्क, कोच्चि। कुआलालंपुर-कोच्चि उड़ान के आपातकालीन निकास द्वार को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने, खिड़की के पैनल को नुकसान पहुंचाने और सहयात्रियों और केबिन क्रू को धमकाने वाले यात्री के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप जोड़ा गया है। पुलिस घटना के पीछे के मकसद की भी विस्तृत जांच कर रही है।

    केरलम के पलक्कड़ निवासी जमशीर अथानिक्कल बुधवार को कुआलालंपुर से कोच्चि जाने वाली बाटिक एअर की उड़ान ओडी231 में यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आपातकालीन निकास द्वार खोलने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि केबिन क्रू ने हस्तक्षेप कर उसे काबू में किया। उसे गुरुवार को हवाई अड्डे पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया।

    शुरू में मामला बीएनएस की धारा 351(3) के तहत आपराधिक धमकी, विमान अधिनियम की धारा 11ए के तहत सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन और केरलम पुलिस अधिनियम की धारा 118(ई) के तहत जन सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में दर्ज किया गया था।

    हालांकि, चूंकि आरोपीत के कृत्य से सह-यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए हमने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। जांच के तहत उससे विस्तृत पूछताछ की जानी है। पुलिस ने सोमवार को अंगामली न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर कर अथानिक्कल को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का फैसला किया है।

    खबरें और भी