राजस्थान में भंडाफोड़: बांसवाड़ा में युवा महोत्सव के नाम मतांतरण का खेल, गरीब आदिवासियों को बनाया निशाना; 16 गिरफ्तार
राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले के शिवपुरा क्षेत्र में युवा महोत्सव के नाम पर लोगों को एकत्रित कर प्रलोभन व दबाव से मतांतरण करवाने का प्रयास किया गया।
HighLights
धन के लालच में कुछ गरीब आदिवासियों ने मतांतरण भी कर लिया
मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 150 से अधिक लोगों को वहां से हटाया
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले के शिवपुरा क्षेत्र में युवा महोत्सव के नाम पर लोगों को एकत्रित कर प्रलोभन व दबाव से मतांतरण करवाने का प्रयास किया गया।
धन के लालच में कुछ गरीब आदिवासियों ने मतांतरण भी कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक युवक द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 16 नामजद लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें मसीह सेवा समिति के आधा दर्जन पदाधिकारी भी शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, मंगलवार को माकंड़ीचोर गांव निवासी आदित्य डिंडोर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि युवा महोत्सव के नाम पर लोगों का मतांतरण करवाने का प्रयास किया जा रहा है।
मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 150 से अधिक लोगों को वहां से हटाया। जांच में सामने आया है कि मतांतरण करने युवाओं को प्रति माह 25 हजार रुपये नकद देने, प्रतियोगी परीक्षा में चयन करवाने और अन्य तरह से मदद करने का लालच दिया जा रहा था।