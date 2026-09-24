राजस्थान में भंडाफोड़: बांसवाड़ा में युवा महोत्सव के नाम मतांतरण का खेल, गरीब आदिवासियों को बनाया निशाना; 16 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले के शिवपुरा क्षेत्र में युवा महोत्सव के नाम पर लोगों को एकत्रित कर प्रलोभन व दबाव से मतांतरण करवाने का प्रयास किया गया।

धन के लालच में कुछ गरीब आदिवासियों ने मतांतरण भी कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक युवक द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 16 नामजद लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें मसीह सेवा समिति के आधा दर्जन पदाधिकारी भी शामिल हैं।