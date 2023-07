दिल दहला देने वाले हैं किसी भी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, अनुराग ठाकुर बोले- आरोपियों को दी जाएगी सख्त सजा

नई दिल्ली, एएनआई। मणिपुर और अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा एवं दुर्व्यवहार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को कहा कि किसी भी राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दिल दहला देने वाला है। इस प्रकार की घटना पर किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना पर राज्य को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसे अपराधों को कम करना चाहिए।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Union Minister Anurag Thakur on incidents of crime against women across the country says, "...One should not do politics on such incidents...doing politics on such incidents is saddening whether it is Manipur, Bengal, Rajasthan & Bihar...Why should… pic.twitter.com/dKkpIjMHDq