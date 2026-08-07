Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    बाढ़ प्रभावित अरुणाचल में पूर्ण केंद्रीय सहायता का आश्वासन, जेपी नड्डा ने किया दौरा

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 06:52 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ प्रभावित अरुणाचल प्रदेश के कीयी पान्योर जिले के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद राहत, पुनर्वास और ...और पढ़ें

    बाढ़ प्रभावित अरुणाचल में पूर्ण केंद्रीय सहायता का आश्वासन

    बाढ़ प्रभावित अरुणाचल में पूर्ण केंद्रीय सहायता का आश्वासन

    HighLights

    1. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

    2. केंद्र पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति की निकटता से निगरानी कर रहा है

    पीटीआई, इटानगर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ प्रभावित अरुणाचल प्रदेश के कीयी पान्योर जिले के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र की पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने हाल की अचानक बाढ़ और भूस्खलनों से हुए नुकसान की समीक्षा की।

    अधिकारियों ने बताया गुरुवार को कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने पसा गांव और उसके निकटवर्ती एनईईपीसीओ कालोनी का दौरा किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र संकट के समय राज्य के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है।

    केंद्र पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति की निकटता से निगरानी कर रहा है और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और वित्तीय सहायता की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम कर रहा है।

    नुकसान के विस्तृत आकलन के बाद क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। ध्यान रहे कि यह दौरा भारी मानसून बारिश और कीयी पान्योर जिले में पसा नदी पर बादल फटने के कारण हुई व्यापक तबाही के बाद हुआ, जिसने अचानक बाढ़ और भूस्खलनों को जन्म दिया।

    खबरें और भी

    केरलम में बाढ़ का पानी घटा

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने गुरुवार को केरलम के तीन जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की भविष्यवाणी करते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि कई प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घटने लगा है।

    अधिकारियों ने बताया कि आइएमडी ने दोपहर एक बजे पठानमथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया।

    "रेड अलर्ट" का अर्थ है 24 घंटों में 204 मिमी से अधिक की अत्यधिक भारी बारिश, जबकि "ऑरेंज अलर्ट" का अर्थ है 115 मिमी से 204 मिमी के बीच की बहुत भारी बारिश।

    असम में राहत अभियान

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान संघ (बीकेएस) ने असम के शिवसागर और चराईदेव जिलों में बाढ़ से प्रभावित लगभग 5,000 परिवारों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास अभियान शुरू करने की घोषणा की।

    असम में चौदह जिलों और 1.6 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है, जिसमें छह और मौतें शामिल हैं। छह मौतों की सूचना मिली, जिनमें से दो शिवसागर और बिस्वनाथ जिलों से और एक-एक गोलाघाट और मोरिगांव से थी।