Assam Rifles recovers heroin: असम राइफल्स ने मिजोरम के चम्फाई में की छापेमारी, एक करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद

असम राइफल्स ने मिजोरम के चम्फाई में 1.07 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद की

चम्फाई (मिजोरम), एजेंसी। असम राइफल्स (एआर) के जवानों ने शुक्रवार को मिजोरम के चम्फाई जिले में दो अभियान चलाकर 33 ग्राम हेरोइन और म्यांमा से तस्करी के जरिए लाए गए सुपारी के 150 बैग जब्त किए। एआर ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौत के सिलसिले में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। विशिष्ट जानकारी के आधार पर असम राइफल्स और कस्टम विभाग ज़ोखावथर की टीमों द्वारा दो अलग-अलग ऑपरेशन चलाए गए। एआर ने बयान में कहा कि हेरोइन रखने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। बरामद की गयी हेरोइन और सुपारी की कीमत 1.07 करोड़ रुपये बताई जा रही है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस को सौंपा गया बयान में कहा गया है कि जब्त किए गए मादक पदार्थ और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सीमा शुल्क विभाग और पुलिस को सौंप दिया गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया, "बरामद की गई पूरी खेप और पकड़े गए व्यक्ति को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए सीमा शुल्क विभाग, ज़ोखावथर और पुलिस स्टेशन चम्फाई को सौंप दिया गया है।" प्रतिबंधित वस्तुओं की चल रही तस्करी मिजोरम राज्य और भारत के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है।

Edited By: Babli Kumari