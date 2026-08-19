हाथियों को रास्ता देने के लिए रुक गई राजधानी एक्सप्रेस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के होजाई जिले में राजधानी एक्सप्रेस को बुधवार सुबह रोका गया, ताकि जंगली हाथियों का झुंड सुरक्षित रूप से रेलवे ट्रैक पार कर सके।

यह घटना सुप्रीम कोर्ट के इसी हफ्ते आए एक आदेश के बाद हुई है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी राज्य हाथियों के पारंपरिक रास्तों को रोक नहीं सकता या उनमें रुकावटें खड़ी नहीं कर सकता। साथ ही फसल के नुकसान या संपत्ति की सुरक्षा का हवाला देकर वन्यजीवों की आवाजाही में बाधा नहीं डाली जा सकती।

रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश में था हाथियों का झुंड रिपोर्ट के अनुसार, होजई में हवाइपुर इलाके में हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें देखा। उसी समय राजधानी एक्सप्रेस भी वहां से गुजरने वाली थी।

वन विभाग के कर्मचारियों, लोको-पायलट और लुमडिंग रेलवे कंट्रोल रूम की तत्परता और सही समय पर की गई कार्रवाई से हाथियों का झुंड सुरक्षित रूप से ट्रैक पार कर सका और ट्रेन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। असम के वन मंत्री ने साझा किया वीडियो सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा करते हुए, असम के वन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने लिखा कि ट्रैक पर एक अनचाहा ठहराव, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हमारे प्यारे विशालकाय जानवर वहां से गुजर सकें।